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РПЦ назвала войну в Украине "священной", в украинской церкви отреагировали

Татьяна ОлейникЧетверг, 28 марта 2024, 22:48
РПЦ назвала войну в Украине священной, в украинской церкви отреагировали
глава РПЦ патриарх Кирилл. Фото - Getty Images

Российский народный собор под руководством московского патриарха Кирилла принял "приказ", где российское вторжение в Украину назвали "священной войной" и заявили, что "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России". В УПЦ отмежевались от таких заявлений.

Источник: сайт Московской патриархии, Радио Свобода, отдел внешних церковных связей УПЦ, представитель автокефальной ВЦУ Митрополит Евстратий Заря

Детали: Как пишут журналисты "Радио свобода", формально документ патриархии не имеет отношения к РПЦ, однако в работе собора участвует множество российских церковных иерархов и связанных с церковью общественных деятелей.

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Документ был одобрен во время соборного съезда, который состоялся 27 марта в Москве под председательством патриарха Кирилла.

Войну в Украине в этой бумаге назвали "новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против стоящего за ним преступного киевского режима и коллективного Запада, ведущегося на землях Юго-Западной Руси", а с "духовно-нравственной точки зрения" – " Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию "Удерживающего", защищающую мир от натиска глобализма и победы Запада, впавшего в сатанизм".

Также в документе раскрыли понятие "русского мира" назвав его границы шире государственных границ "как нынешней Российской Федерации, так и великой исторической России".

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Также в документе говорится о "триединстве русского народа" и о том, что белорусов и украинцев "следует признать только субэтносами россиян".

В Украинской Православной Церкви после заявления россиян отмежевались от идеологии "русского мира".

Дословно УПЦ: "Украинская Православная Церковь не поддерживает и отмежевывается от идеологии "русского мира". Более того, отношение нашей Церкви к этой идее давно публично выразил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий: "Мы никакого русского мира не строим, мы строим Божий мир "".

Детали: Там говорят, что утверждение о том, что так называемая "специальная военная операция" является "священной войной", противоречит базовым принципам христианской морали.

Митрополит Евстратий, представитель автокефальной ВТО, после собора в Москве написал в фейсбуке, что "структура Московского патриархата в Украине во главе с митрополитом Онуфрием полностью напоминает лицо, страдающее от домашнего насилия, но не способное порвать с насильником".

Прямая речь Евстратия: "Они боятся его угроз и преследования, боятся "уйти из дома", то есть выйти из системы МП, потому что "остаются на улице" - "без каноничности". Они боятся его связей, адвокатов, денег, влияния".

Темы: церковьУПЦ МППравославная Церковь Украины
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