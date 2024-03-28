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На узбережжі Одеси вибухнула протикорабельна міна

Альона Мазуренко Четвер, 28 березня 2024, 22:54
На узбережжі Одеси вибухнула протикорабельна міна
ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

28 березня через штормову погоду до берега одного з пляжів Одеси викинуло протикорабельну міну, яка згодом вибухнула.

Джерело: Сили оборони півдня

Дослівно: "До одного з пляжів міста море винесло протикорабельну міну. Через штормову погоду міну викинуло на берег, де вона вибухнула.

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Через обмеження доступу людей до пляжної зони в тому районі, постраждалих немає. Інформація про пошкодження уточнюється".

Деталі: Сили оборони нагадали, що мінна небезпека моря дуже висока: "Час від часу хвилі викидають до узбережжя подібні небезпечні сюрпризи, які несуть серйозну загрозу життю і здоров'ю".

Теми: ОдесавибухмінуванняЧорне море
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