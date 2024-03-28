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На побережье Одессы взорвалась противокорабельная мина

Алена МазуренкоЧетверг, 28 марта 2024, 22:54
На побережье Одессы взорвалась противокорабельная мина
ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

28 марта из-за штормовой погоды к берегу одного из пляжей Одессы выбросило противокорабельную мину, которая впоследствии взорвалась.

Источник: Силы обороны юга

Дословно: "К одному из пляжей города море вынесло противокорабельную мину. Из-за штормовой погоды мину выбросило на берег, где она взорвалась.

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Из-за ограничения доступа людей к пляжной зоне в том районе, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется".

Детали: Силы обороны напомнили, что минная опасность моря очень высока: "Время от времени волны выбрасывают к побережью подобные опасные сюрпризы, которые несут серьезную угрозу жизни и здоровью".

Темы: ОдессавзрывминированиеЧерное море
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