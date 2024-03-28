Під час обстрілу Новоолександрівки на Донеччині росіяни поранили чоловіка

Російські війська 28 березня близько 15 години обстріляли село Новоолександрівка Покровського району на Донеччині. Внаслідок цього поранений 49-річний чоловік.

Джерело: "Суспільне Донбас" з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву

Деталі: Як зазначають чоловік в момент обстрілу якраз був на городі, йому надали допомогу.

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Тип озброєння, яким окупанти поцілили по селищу встановлюється.

Речниця зазначила, що за вказаними фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.