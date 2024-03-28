Во время обстрела Новоалександровки в Донецкой области россияне ранили мужчину

Российские войска 28 марта около 15 часов обстреляли село Новоалександровка Покровского района Донецкой области. В результате ранен 49-летний мужчина.

Источник: "Суспільне Донбасс" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Донуцкой области Анастасию Медведеву

Детали: Как сообщают, мужчина в момент обстрела, как раз был на огороде, ему оказали помощь.

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Тип вооружения, которым оккупанты попали по поселку устанавливается.

Пресс-секретарь отметила, что по указанному факту правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины.