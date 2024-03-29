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Російські бомбардувальники Ту-95 здійснили пуски ракет

Олена ІвашківП'ятниця, 29 березня 2024, 00:36
Російські бомбардувальники Ту-95 здійснили пуски ракет
Бомбардувальники Ту-95, фото: Вікіпедія

У ніч на п'ятницю Повітряні сили зафіксували в Росії активність чотирьох бортів Ту-95МС, що злетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області. Близько 4.00 стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Сили оборони півдня

Деталі: За інформацією військових, бомбардувальники летять у південно-східному напрямку.

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У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет військові повідомлять додатково.

Окрім цього, за інформацією Сил оборони півдня після тижневої паузи ворог вивів в Чорне море підводний ракетоносій. Він може нести до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр". 

Дослівно Сили оборони півдня: "Рівень ракетної небезпеки дуже високий!".

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Доповнено: О 3.52 стало відомо, що російські військові здійснили пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. 

Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати в укриття.

Теми: ракетний ударРосіявійна
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