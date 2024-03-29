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Российские бомбардировщики Ту-95 совершили пуски ракет

Алена ИвашкивПятница, 29 марта 2024, 00:36
Российские бомбардировщики Ту-95 совершили пуски ракет
Бомбардировщики Ту-95, фото: Википедия

В ночь на пятницу Воздушные силы зафиксировали в России активность четырех бортов Ту-95МС, взлетевших с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Около 4.00 стало известно, что россияне совершили пуски крылатых ракет.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, Силы обороны юга

Детали: По информации военных, бомбардировщики летят в юго-восточном направлении.

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В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет военные сообщат дополнительно.

Кроме этого, по информации Сил обороны юга после недельной паузы враг вывел в Черное море подводный ракетоноситель. Он может нести до четырех крылатых ракет типа "Калибр". 

Дословно Силы обороны юга: "Уровень ракетной опасности очень высок!".

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Дополнено: В 3.52 стало известно, что российские военные совершили пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Воздушные силы призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.

Темы: ракетный ударРосcиявойна
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