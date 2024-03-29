Росіяни не дають доступу експертам з МАГАТЕ до приміщень Запорізької АЕС, де помітили військову техніку

У МАГАТЕ знають про інформацію й фотографії присутності російських військових та техніки в одному з машинних залів Запорізької АЕС, однак експертам агентства не надають доступ до цих зон станції.

Джерело: заява його генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі сайті МАГАТЕ

Дослівно: "МАГАТЕ відомо про інформацію в соціальних мережах та зображення, пов'язані з присутністю військовослужбовців і транспортних засобів всередині одного з машинних залів ЗАЕС".

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Деталі: В агентстві зазначили, що про присутність цих транспортних засобів у машинних залах ЗАЕС повідомлялося в попередніх заявах Гроссі.

Водночас у МАГАТЕ поскаржилися, що російська окупаційна адміністрація на ЗАЕС не надає "своєчасний та належний" доступ експертам до усієї території станції.

Зокрема, до деяких частин машинного залу, ізоляційних воріт водойми-охолоджувача ЗАЕС та відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на сусідній Запорізькій тепловій електростанції".