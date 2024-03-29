Россияне не дают доступ экспертам из МАГАТЭ в помещения Запорожской АЭС, где заметили военную технику

В МАГАТЭ знают об информации и фотографии присутствия российских военных и техники в одном из машинных залов Запорожской АЭС, однако экспертам агентства не предоставляют доступ к этим зонам станции.

Источник: заявление его генерального директора Рафаэля Мариано Гросси на сайте МАГАТЭ

Дословно: "МАГАТЭ известно об информации в социальных сетях и изображениях, связанных с присутствием военнослужащих и транспортных средств внутри одного из машинных залов ЗАЭС".

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Детали: В агентстве отметили, что о присутствии этих транспортных средств в машинных залах ЗАЭС сообщалось в предыдущих заявлениях Гросси.

В то же время в МАГАТЭ пожаловались, что российская оккупационная администрация на ЗАЭС не предоставляет "своевременный и надлежащий" доступ экспертам ко всей территории станции.

В частности, к некоторым частям машинного зала, изоляционным воротам водоема-охладителя ЗАЭС и открытому распределительному устройству 330 кВ на соседней Запорожской тепловой электростанции".