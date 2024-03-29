Польща піднімала в повітря авіацію через масовану ракетну атаку на Україну

У ніч на 29 березня Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло у повітря свою авіацію і авіацію союзників через ракетний удар Росії по території України.

Джерело: ОК Збройних сил Польщі у X

Деталі: Польські військові попередили своїх громадян, що польські літаки та літаки союзників літають у повітряному просторі Польщі, що може спричинити шум в південно-східній частині країни.

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Дослівно: "Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.

Розпочато всі необхідні процедури для безпеки повітряного простору Польщі".

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