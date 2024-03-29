Польща піднімала в повітря авіацію через масовану ракетну атаку на Україну
П'ятниця, 29 березня 2024, 05:08
У ніч на 29 березня Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло у повітря свою авіацію і авіацію союзників через ракетний удар Росії по території України.
Джерело: ОК Збройних сил Польщі у X
Деталі: Польські військові попередили своїх громадян, що польські літаки та літаки союзників літають у повітряному просторі Польщі, що може спричинити шум в південно-східній частині країни.
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Дослівно: "Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.
Розпочато всі необхідні процедури для безпеки повітряного простору Польщі".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.
- У зв'язку з інцидентом Польща оголосила про наміри викликати посла РФ і вручити йому ноту протесту.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що від посла РФ вимагатимуть пояснень щодо інциденту з російською ракетою, але водночас визнав, що навряд їх вдасться отримати.
- Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.