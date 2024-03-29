Польша поднимала в воздух авиацию из-за массированной ракетной атаки на Украину

В ночь на 29 марта Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух свою авиацию и авиацию союзников из-за ракетного удара России по территории Украины.

Источник: ОК Вооруженных сил Польши в X

Детали: Польские военные предупредили своих граждан, что польские самолеты и самолеты союзников летают в воздушном пространстве Польши, что может вызвать шум в юго-восточной части страны.

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Дословно: "Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины.

Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши".

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