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Польша поднимала в воздух авиацию из-за массированной ракетной атаки на Украину

Алена ИвашкивПятница, 29 марта 2024, 05:08
Польша поднимала в воздух авиацию из-за массированной ракетной атаки на Украину
Фото: ОК Вооруженных сил Польши

В ночь на 29 марта Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух свою авиацию и авиацию союзников из-за ракетного удара России по территории Украины. 

Источник: ОК Вооруженных сил Польши в X

Детали: Польские военные предупредили своих граждан, что польские самолеты и самолеты союзников летают в воздушном пространстве Польши, что может вызвать шум в юго-восточной части страны.

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Дословно: "Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины.

Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши".

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.
  • В связи с инцидентом Польша объявила о намерениях вызвать посла РФ и вручить ему ноту протеста.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что от посла РФ потребуют объяснений относительно инцидента с российской ракетой, но в то же время признал, что вряд ли их удастся получить.
  • В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.

Темы: Польша
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