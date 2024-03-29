ISW: З жовтня 2023 року Росія захопила 505 квадратних кілометрів території України

За оцінками Інституту вивчення війни, з початку наступальних операцій у жовтні 2023 року російські війська захопили 505 квадратних кілометрів території.

Джерело: ISW

Деталі: В період з 1 січня по 28 березня цього року російські війська захопили майже на 100 квадратних кілометрів більше, ніж за останні три місяці 2023 року.

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Військові аналітики припускають, що такий темп просування може бути зумовлений поєднанням нестачі зброї в українців та більш сприятливих погодних умов взимку, ніж восени.

У ISW зазначили, що це незначне збільшення темпів російського просування не відображає загрози російського оперативного успіху.

Проте нестача матеріально-технічних засобів обмежує можливості українських військ проводити ефективні оборонні операції, водночас надає російським військам гнучкість у проведенні наступальних операцій, що може призвести до ускладнення і нелінійних можливостей для російських військ досягти значних оперативних успіхів у майбутньому.

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Ключові висновки ISW за 28 березня: