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ISW: З жовтня 2023 року Росія захопила 505 квадратних кілометрів території України

Олена ІвашківП'ятниця, 29 березня 2024, 06:33
ISW: З жовтня 2023 року Росія захопила 505 квадратних кілометрів території України
Фото: Генштаб ЗСУ

За оцінками Інституту вивчення війни, з початку наступальних операцій у жовтні 2023 року російські війська захопили 505 квадратних кілометрів території.

Джерело: ISW

Деталі: В період з 1 січня по 28 березня цього року російські війська захопили майже на 100 квадратних кілометрів більше, ніж за останні три місяці 2023 року.

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Військові аналітики припускають, що такий темп просування може бути зумовлений поєднанням нестачі зброї в українців та більш сприятливих погодних умов взимку, ніж восени. 

У ISW зазначили, що це незначне збільшення темпів російського просування не відображає загрози російського оперативного успіху.

Проте нестача матеріально-технічних засобів обмежує можливості українських військ проводити ефективні оборонні операції, водночас надає російським військам гнучкість у проведенні наступальних операцій, що може призвести до ускладнення і нелінійних можливостей для російських військ досягти значних оперативних успіхів у майбутньому. 

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Ключові висновки ISW за 28 березня:

  • Україна наразі не дозволяє російським військам досягти значних тактичних успіхів уздовж усієї лінії фронту, але подальші затримки з наданням безпекової допомоги з боку США, ймовірно, збільшать загрозу російського оперативного успіху.
  • Подальша деградація української системи протиповітряної оборони є одним з найбільш безпосередніх шляхів, за допомогою якого російські війська можуть здійснювати нелінійні оперативні впливи.
  • Здатність Росії проводити опортуністичні, але обмежені наступальні дії вздовж міжнародного кордону України з Росією надає їй додаткові можливості для обмеження української живої сили і техніки, але західна допомога і зусилля України з вирішення кадрових проблем послаблюють вплив таких російських зусиль.
  • Очільник Росії Володимир Путін продовжує робити сенсаційні заяви в рамках кампанії рефлексивного контролю, які мають на меті стримати подальше надання західної військової допомоги Україні і відвернути увагу від нарощування російських сил, що протистоять НАТО.
  • Заяви Путіна від 27 березня не є новими і найкраще ілюструють, як Кремль регулярно переповнює західний інформаційний простір, часто неактуальною або вирваною з контексту правдою, а не відвертою дезінформацією чи дезінформацією, щоб сформувати глобальне сприйняття і просунути свої власні довгострокові цілі.
  • Російський Слідчий комітет несподівано заявив, що має докази причетності України до теракту в "Крокус Сіті Холі" 22 березня, на тлі постійних зусиль Кремля пов'язати Україну і Захід з цим терактом, щоб отримати більшу внутрішню підтримку війни в Україні.
  • Президент Росії Володимир Путін висловив занепокоєння зростанням етнічної напруженості в російському суспільстві після теракту в "Крокус Сіті Холі" і, можливо, безпідставно звинувачує Україну і Захід у нападі на "Крокус Сіті Холл", щоб відвернути внутрішню увагу від етнічної напруженості.
  • Удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах в Росії змушують Росію імпортувати бензин з Білорусі.
  • Незалежне розслідування виявило, що міжнародні інформаційні кампанії, пов'язані з покійним фінансистом "ПВК Вагнера" Євгеном Пригожиним, залишаються активними, незважаючи на те, що російський уряд закрив медіа-компанії та організації, відкрито пов'язані з Пригожиним, після його смерті.
  • Російські високопосадовці все частіше звинувачують вірменське керівництво в тому, що Вірменія продовжує дистанціюватися від відносин з Росією у сфері безпеки після того, як Кремль кинув Вірменію напризволяще, коли вона втратила Нагірний Карабах.
  • Російські війська здійснили підтверджене просування поблизу Донецька.
  • Росія продовжує спроби отримати балістичні ракети та іншу зброю з Північної Кореї для використання в Україні.

Теми: ISWвійна
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