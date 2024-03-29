ISW: С октября 2023 года Россия захватила 505 квадратных километров территории Украины

По оценкам Института изучения войны, с начала наступательных операций в октябре 2023 года российские войска захватили 505 квадратных километров территории.

Источник: ISW

Детали: В период с 1 января по 28 марта этого года российские войска захватили почти на 100 квадратных километров больше, чем за последние три месяца 2023 года.

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Военные аналитики предполагают, что такой темп продвижения может быть обусловлен сочетанием недостатка оружия у украинцев и более благоприятных погодных условий зимой, чем осенью.

В ISW отметили, что это незначительное увеличение темпов российского продвижения не отражает угрозы российского оперативного успеха.

Недостаток материально-технических средств ограничивает возможности украинских войск проводить эффективные оборонительные операции, одновременно предоставляет российским войскам гибкость в проведении наступательных операций, что может привести к осложнению и нелинейным возможностям для российских войск достичь значительных оперативных успехов в будущем.

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Ключевые выводы ISW за 28 марта: