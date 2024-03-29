ISW: С октября 2023 года Россия захватила 505 квадратных километров территории Украины
По оценкам Института изучения войны, с начала наступательных операций в октябре 2023 года российские войска захватили 505 квадратных километров территории.
Источник: ISW
Детали: В период с 1 января по 28 марта этого года российские войска захватили почти на 100 квадратных километров больше, чем за последние три месяца 2023 года.
Военные аналитики предполагают, что такой темп продвижения может быть обусловлен сочетанием недостатка оружия у украинцев и более благоприятных погодных условий зимой, чем осенью.
В ISW отметили, что это незначительное увеличение темпов российского продвижения не отражает угрозы российского оперативного успеха.
Недостаток материально-технических средств ограничивает возможности украинских войск проводить эффективные оборонительные операции, одновременно предоставляет российским войскам гибкость в проведении наступательных операций, что может привести к осложнению и нелинейным возможностям для российских войск достичь значительных оперативных успехов в будущем.
Ключевые выводы ISW за 28 марта:
- Украина пока не позволяет российским войскам достичь значительных тактических успехов вдоль всей линии фронта, но дальнейшие задержки с предоставлением помощи в сфере безопасности со стороны США, вероятно, увеличат угрозу российского оперативного успеха.
- Дальнейшая деградация украинской системы противовоздушной обороны является одним из наиболее непосредственных путей, с помощью которого российские войска могут осуществлять нелинейные оперативные воздействия.
- Способность России проводить оппортунистические, но ограниченные наступательные действия вдоль международной границы Украины с Россией предоставляет ей дополнительные возможности для ограничения украинской живой силы и техники, но западная помощь и усилия Украины по решению кадровых проблем ослабляют влияние таких российских усилий.
- Глава России Владимир Путин продолжает делать сенсационные заявления в рамках кампании рефлексивного контроля, которые имеют целью сдержать дальнейшее предоставление западной военной помощи Украине и отвлечь внимание от наращивания российских сил, противостоящих НАТО.
- Заявления Путина от 27 марта не являются новыми и лучше всего иллюстрируют, как Кремль регулярно переполняет западное информационное пространство, часто неактуальной или вырванной из контекста правдой, а не откровенной дезинформацией или дезинформацией, чтобы сформировать глобальное восприятие и продвинуть свои собственные долгосрочные цели.
- Российский Следственный комитет неожиданно заявил, что имеет доказательства причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" 22 марта, на фоне постоянных усилий Кремля связать Украину и Запад с этим терактом, чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны в Украине.
- Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность ростом этнической напряженности в российском обществе после теракта в "Крокус Сити Холле" и, возможно, безосновательно обвиняет Украину и Запад в нападении на "Крокус Сити Холл", чтобы отвлечь внутреннее внимание от этнической напряженности.
- Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в России вынуждают Россию импортировать бензин из Беларуси.
- Независимое расследование показало, что международные информационные кампании, связанные с покойным финансистом "ЧВК Вагнера" Евгением Пригожиным, остаются активными, несмотря на то, что российское правительство закрыло медиа-компании и организации, открыто связанные с Пригожиным, после его смерти.
- Российские чиновники все чаще обвиняют армянское руководство в том, что Армения продолжает дистанцироваться от отношений с Россией в сфере безопасности после того, как Кремль бросил Армению на произвол судьбы, когда она потеряла Нагорный Карабах.
- Российские войска осуществили подтвержденное продвижение вблизи Донецка.
- Россия продолжает попытки получить баллистические ракеты и другое оружие из Северной Кореи для использования в Украине.