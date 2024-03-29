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ISW: С октября 2023 года Россия захватила 505 квадратных километров территории Украины

Алена ИвашкивПятница, 29 марта 2024, 06:33
ISW: С октября 2023 года Россия захватила 505 квадратных километров территории Украины
Фото: Генштаб ВСУ

По оценкам Института изучения войны, с начала наступательных операций в октябре 2023 года российские войска захватили 505 квадратных километров территории.

Источник: ISW

Детали: В период с 1 января по 28 марта этого года российские войска захватили почти на 100 квадратных километров больше, чем за последние три месяца 2023 года.

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Военные аналитики предполагают, что такой темп продвижения может быть обусловлен сочетанием недостатка оружия у украинцев и более благоприятных погодных условий зимой, чем осенью. 

В ISW отметили, что это незначительное увеличение темпов российского продвижения не отражает угрозы российского оперативного успеха.

Недостаток материально-технических средств ограничивает возможности украинских войск проводить эффективные оборонительные операции, одновременно предоставляет российским войскам гибкость в проведении наступательных операций, что может привести к осложнению и нелинейным возможностям для российских войск достичь значительных оперативных успехов в будущем. 

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Ключевые выводы ISW за 28 марта:

  • Украина пока не позволяет российским войскам достичь значительных тактических успехов вдоль всей линии фронта, но дальнейшие задержки с предоставлением помощи в сфере безопасности со стороны США, вероятно, увеличат угрозу российского оперативного успеха.
  • Дальнейшая деградация украинской системы противовоздушной обороны является одним из наиболее непосредственных путей, с помощью которого российские войска могут осуществлять нелинейные оперативные воздействия.
  • Способность России проводить оппортунистические, но ограниченные наступательные действия вдоль международной границы Украины с Россией предоставляет ей дополнительные возможности для ограничения украинской живой силы и техники, но западная помощь и усилия Украины по решению кадровых проблем ослабляют влияние таких российских усилий.
  • Глава России Владимир Путин продолжает делать сенсационные заявления в рамках кампании рефлексивного контроля, которые имеют целью сдержать дальнейшее предоставление западной военной помощи Украине и отвлечь внимание от наращивания российских сил, противостоящих НАТО.
  • Заявления Путина от 27 марта не являются новыми и лучше всего иллюстрируют, как Кремль регулярно переполняет западное информационное пространство, часто неактуальной или вырванной из контекста правдой, а не откровенной дезинформацией или дезинформацией, чтобы сформировать глобальное восприятие и продвинуть свои собственные долгосрочные цели.
  • Российский Следственный комитет неожиданно заявил, что имеет доказательства причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" 22 марта, на фоне постоянных усилий Кремля связать Украину и Запад с этим терактом, чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны в Украине.
  • Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность ростом этнической напряженности в российском обществе после теракта в "Крокус Сити Холле" и, возможно, безосновательно обвиняет Украину и Запад в нападении на "Крокус Сити Холл", чтобы отвлечь внутреннее внимание от этнической напряженности.
  • Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в России вынуждают Россию импортировать бензин из Беларуси.
  • Независимое расследование показало, что международные информационные кампании, связанные с покойным финансистом "ЧВК Вагнера" Евгением Пригожиным, остаются активными, несмотря на то, что российское правительство закрыло медиа-компании и организации, открыто связанные с Пригожиным, после его смерти.
  • Российские чиновники все чаще обвиняют армянское руководство в том, что Армения продолжает дистанцироваться от отношений с Россией в сфере безопасности после того, как Кремль бросил Армению на произвол судьбы, когда она потеряла Нагорный Карабах.
  • Российские войска осуществили подтвержденное продвижение вблизи Донецка.
  • Россия продолжает попытки получить баллистические ракеты и другое оружие из Северной Кореи для использования в Украине.

Темы: ISWвойна
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