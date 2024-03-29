ЗСУ знешкодили ще 820 окупантів, знищили 8 танків та 28 артсистем – Генштаб
П'ятниця, 29 березня 2024, 07:52
За минулу добу втрати російських окупантів на фронті склали ще 820 військових вбитими та пораненими, загалом з початку війни ЗСУ знешкодили 440 790 загарбників.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 440 790 (+820) осіб,
- танків ‒ 6922 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13264 (+27) од,
- артилерійських систем – 10991 (+28) од,
- РСЗВ – 1023 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 735 (+6) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8656 (+56),
- крилатих ракет ‒ 2022 (+5),
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14645 (+50) од,
- спеціальної техніки ‒ 1807 (+7).