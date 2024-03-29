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ЗСУ знешкодили ще 820 окупантів, знищили 8 танків та 28 артсистем – Генштаб

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 березня 2024, 07:52
ЗСУ знешкодили ще 820 окупантів, знищили 8 танків та 28 артсистем – Генштаб
Фото: Getty Images

За минулу добу втрати російських окупантів на фронті склали ще 820 військових вбитими та пораненими, загалом з початку війни ЗСУ знешкодили 440 790 загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 440 790 (+820) осіб,
  • танків ‒ 6922 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13264 (+27) од,
  • артилерійських систем – 10991 (+28) од,
  • РСЗВ – 1023 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 735 (+6) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8656 (+56),
  • крилатих ракет ‒ 2022 (+5),
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14645 (+50) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1807 (+7).

Теми: війнаУкраїнаРосія
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