ЗСУ знешкодили ще 820 окупантів, знищили 8 танків та 28 артсистем – Генштаб

За минулу добу втрати російських окупантів на фронті склали ще 820 військових вбитими та пораненими, загалом з початку війни ЗСУ знешкодили 440 790 загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.24 орієнтовно склали:

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