ВСУ обезвредили еще 820 оккупантов, уничтожили 8 танков и 28 артсистем - Генштаб

За минувшие сутки потери российских оккупантов на фронте составили еще 820 военных убитыми и ранеными, всего с начала войны ВСУ обезвредили 440 790 захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.24 ориентировочно составили:

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