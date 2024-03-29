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ВСУ обезвредили еще 820 оккупантов, уничтожили 8 танков и 28 артсистем - Генштаб

Станислав ПогориловПятница, 29 марта 2024, 07:52
ВСУ обезвредили еще 820 оккупантов, уничтожили 8 танков и 28 артсистем - Генштаб
Фото: Getty Images

За минувшие сутки потери российских оккупантов на фронте составили еще 820 военных убитыми и ранеными, всего с начала войны ВСУ обезвредили 440 790 захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 440 790 (+820) человек,
  • танков - 6922 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 13264 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 10991 (+28) ед,
  • РСЗО - 1023 (+2) ед,
  • средств ПВО - 735 (+6) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8656 (+56),
  • крылатых ракет - 2022 (+5),
  • кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14645 (+50) ед,
  • специальной техники - 1807 (+7).

Темы: войнаУкраинаРосcия
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