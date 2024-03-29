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Над Дніпропетровщиною ППО збила 24 ворожі цілі, є постраждалі – ОВА

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 березня 2024, 08:13
Над Дніпропетровщиною ППО збила 24 ворожі цілі, є постраждалі – ОВА
фото ОВА

Під час масованої атаки російських військ в ніч на 29 березня над Дніпропетровською областю сили ППО збили 12 безпілотників та 12 ракет, є потерпілі та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Джерело: глава Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак

Пряма мова: "Загалом протягом ночі та під ранок знищили над областю 24 повітряні цілі. По 12 ракет та безпілотників.

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Працювали у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах".

Деталі: За даними ОВА, в області пошкоджено кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському,  Криворізькому та Кам'янському районах.

На одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, оговтуватися буде вдома, додав Лисак.

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У Кам'янському, де ворог потрощив дачний кооператив, ще п'ятеро поранених. Серед них –  5-річна дівчинка. Дитині надали меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Як і жінки 19 та 47 років. А двоє чоловіків, 36 та 47 років, госпіталізовані. Один з них – "важкий".

Зруйновано 3 дачні будинки, ще 4 – пошкоджено. Було понівечено автомобілі.

Через атаку на Нікополь, яка сталася надвечір четверга, пошкоджений санаторій, 3 приватні будинки, господарські споруди.

Вночі ворог адарив по Марганецькій громаді і Нікополю. Знищено магазин. Пошкоджено павільйон з ремонту одягу. Люди цілі, зазначає голова ОВА.

Теми: Дніпропетровська областьракетний ударППОвійна
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