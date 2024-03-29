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Над Днепропетровщиной ПВО сбила 24 вражеские цели, есть пострадавшие – ОВА

Валентина РоманенкоПятница, 29 марта 2024, 08:13
Над Днепропетровщиной ПВО сбила 24 вражеские цели, есть пострадавшие – ОВА
фото ОВА

Во время массированной атаки российских войск в ночь на 29 марта над Днепропетровской областью силы ПВО сбили 12 беспилотников и 12 ракет, есть пострадавшие и повреждения энергетической инфраструктуры.

Источник: глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак

Прямая речь: "Всего в течение ночи и под утро уничтожили над областью 24 воздушные цели. По 12 ракет и беспилотников.

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Работали в Днепровском, Криворожском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах".

Детали: По данным ОВА, в области повреждены несколько энергетических объектов - в Днепровском, Криворожском и Каменском районах.

На одном из них пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, восстанавливаться будет дома, добавил Лысак.

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В Каменском, где враг разбил дачный кооператив, еще пятеро раненых. Среди них - 5-летняя девочка. Ребенку оказали медпомощь. Будет лечиться амбулаторно. Как и женщины 19 и 47 лет. А двое мужчин, 36 и 47 лет, госпитализированы. Один из них - "тяжелый".

Разрушены 3 дачных дома, еще 4 - повреждены. Были побиты автомобили.

Из-за атаки на Никополь, которая произошла вечером четверга, поврежден санаторий, 3 частных дома, хозяйственные постройки.

Ночью враг ударил по Марганецкой общине и Никополю. Уничтожен магазин. Поврежден павильон по ремонту одежды. Люди целы, отмечает председатель ОВА.

Темы: Днепропетровская областьракетный ударПВОвойна
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