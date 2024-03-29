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Масований удар 29 березня: ППО знищила 84 ракети і дрони з 99, якими атакувала РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 березня 2024, 08:36
Масований удар 29 березня: ППО знищила 84 ракети і дрони з 99, якими атакувала РФ
ілюстративне фото Повітряних сил

Протиповітряна оборона в ніч на 29 березня знищила 84 повітряні цілі противника з 99, якими Росія атакувала Україну.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук

Пряма мова: "В ніч на 29 березня 2024 року противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА:

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Усього – 99 засобів повітряного нападу:

  • 60 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область -РФ.);
  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область -РФ.);
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (ТОТ Крим);
  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область);
  • 4 крилаті ракети "Іскандер-К" (Курська область -РФ);
  • 21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс -РФ.).

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:

ВІДЕО ДНЯ
  • 58 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";
  • 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 5 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 4 крилаті ракети "Іскандер-К".

Честь і хвала усім, хто захищає Україну від російського терору.

Дякую за бойову роботу, дякую за результат!".

Теми: ракетний ударППОПовітряні сили ЗСУ
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