Масований удар 29 березня: ППО знищила 84 ракети і дрони з 99, якими атакувала РФ

Протиповітряна оборона в ніч на 29 березня знищила 84 повітряні цілі противника з 99, якими Росія атакувала Україну.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук

Пряма мова: "В ніч на 29 березня 2024 року противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА:

Реклама:

Усього – 99 засобів повітряного нападу:

60 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область -РФ.);

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область -РФ.);

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (ТОТ Крим);

9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область);

4 крилаті ракети "Іскандер-К" (Курська область -РФ);

21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс -РФ.).

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:

ВІДЕО ДНЯ

58 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 керовані авіаційні ракети Х-59;

4 крилаті ракети "Іскандер-К".

Честь і хвала усім, хто захищає Україну від російського терору.

Дякую за бойову роботу, дякую за результат!".