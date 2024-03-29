Массированный удар 29 марта: ПВО уничтожила 84 ракеты и дроны из 99, которыми атаковала РФ
Противовоздушная оборона в ночь на 29 марта уничтожила 84 воздушные цели противника из 99, которыми Россия атаковала Украину.
Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук
Прямая речь: "В ночь на 29 марта 2024 года противник нанес мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА:
Всего - 99 средств воздушного нападения:
- 60 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область -РФ.);
- 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с трех истребителей МиГ-31К - Рязанская область -РФ.);
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (ВОТ Крым);
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 - Белгородская область);
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К" (Курская область -РФ);
- 21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (из одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС - Энгельс -РФ.).
К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушные цели:
- 58 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";
- 17 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 5 управляемых авиационных ракет Х-59;
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К".
Честь и хвала всем, кто защищает Украину от российского террора.
Спасибо за боевую работу, спасибо за результат!".