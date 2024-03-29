Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Массированный удар 29 марта: ПВО уничтожила 84 ракеты и дроны из 99, которыми атаковала РФ

Валентина РоманенкоПятница, 29 марта 2024, 08:36
Массированный удар 29 марта: ПВО уничтожила 84 ракеты и дроны из 99, которыми атаковала РФ
иллюстративное фото Воздушных сил

Противовоздушная оборона в ночь на 29 марта уничтожила 84 воздушные цели противника из 99, которыми Россия атаковала Украину.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук

Прямая речь: "В ночь на 29 марта 2024 года противник нанес мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА:

Реклама:

Всего - 99 средств воздушного нападения:

  • 60 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область -РФ.);
  • 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с трех истребителей МиГ-31К - Рязанская область -РФ.);
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (ВОТ Крым);
  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 - Белгородская область);
  • 4 крылатые ракеты "Искандер-К" (Курская область -РФ);
  • 21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (из одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС - Энгельс -РФ.).

К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушные цели:

ВИДЕО ДНЯ
  • 58 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";
  • 17 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59;
  • 4 крылатые ракеты "Искандер-К".

Честь и хвала всем, кто защищает Украину от российского террора.

Спасибо за боевую работу, спасибо за результат!".

Темы: ракетный ударПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Зеленский пообещал усилить контроль над онлайн-казино

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Все новости...

Читайте УП В Google News

ракетный удар
РФ ночью атаковала Львовщину "Кинжалами": поврежден объект критической инфраструктуры
Ночная атака по энергообъектам: повреждены три теплоэлектростанции ДТЭК, ранен работник
Над Днепропетровщиной ПВО сбила 24 вражеские цели, есть пострадавшие – ОВА
Последние новости
09:37
фотоВ Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
09:34
Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
09:04
В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших
08:31
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
08:12
В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
08:10
Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти
08:00
Минус 710 оккупантов, 30 артсистем и 18 ББМ − потери РФ за сутки
07:52
Белый дом пообещал продолжать искать способы для экстренной помощи Украине
07:36
ПВО уничтожила все 4 "Шахеда", которые атаковали Украину
07:28
видеоНа Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла
Все новости...
Реклама: