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У Німеччині перекинувся автобус, який перевозив учнів: понад 20 постраждалих

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 березня 2024, 08:57
У Німеччині перекинувся автобус, який перевозив учнів: понад 20 постраждалих
Фото: dpa

У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія сталась аварія за участю пасажирського автобуса, який перевозив учнів професійно-технічного училища у Варбурзі. Внаслідок аварії постраждали понад 20 осіб.

Джерело: DW з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда"

Деталі: Аварія сталась на трасі А44. Автобус з'їхав з дороги і перекинувся на бік біля міста Верль, що за 100 кілометрів на схід від Дюссельдорфа.

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Фото: dpa

Через аварію була перекрита ділянка автобану А44. На місце події виїхали пожежники, а також вилетів рятувальний вертоліт.

Спочатку поліція повідомила, що 21 людина отримала легкі поранення і одна людина була серйозно травмована. Пізніше вони уточнили, що 20 осіб отримали легкі травми, ще одна – серйозні. Життю постраждалих нічого не загрожує.

Представник поліції повідомив, що автобус перевозив учнів професійно-технічного училища у Варбурзі. Вони поверталися з поїздки до Англії.

ВІДЕО ДНЯ

Причина аварії досі не з'ясована.

Що було раніше:

  • 27 березня потрапив у аварію автобус Flixbus, який їхав у напрямку Мюнхена. Незадовго до прибуття до Лейпцига автобус із невідомих причин з'їхав з дороги, в'їхав у групу дерев і перекинувся.
  • За даними поліції, в автобусі перебували 54 пасажири. Четверо загинули, ще 29 отримали поранення, з них шестеро перебувають у важкому стані.
  • 62-річний водій автобуса Flixbus із Чехії перебуває під слідством.
  • Згодом у МЗС України повідомили, що внаслідок аварії постраждали дві українки.

Теми: Німеччинааварія
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