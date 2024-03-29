У Німеччині перекинувся автобус, який перевозив учнів: понад 20 постраждалих

У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія сталась аварія за участю пасажирського автобуса, який перевозив учнів професійно-технічного училища у Варбурзі. Внаслідок аварії постраждали понад 20 осіб.

Джерело: DW з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда"

Деталі: Аварія сталась на трасі А44. Автобус з'їхав з дороги і перекинувся на бік біля міста Верль, що за 100 кілометрів на схід від Дюссельдорфа.

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Фото: dpa

Через аварію була перекрита ділянка автобану А44. На місце події виїхали пожежники, а також вилетів рятувальний вертоліт.

Спочатку поліція повідомила, що 21 людина отримала легкі поранення і одна людина була серйозно травмована. Пізніше вони уточнили, що 20 осіб отримали легкі травми, ще одна – серйозні. Життю постраждалих нічого не загрожує.

Представник поліції повідомив, що автобус перевозив учнів професійно-технічного училища у Варбурзі. Вони поверталися з поїздки до Англії.

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Причина аварії досі не з'ясована.

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