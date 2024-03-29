В Германии перевернулся автобус, перевозивший учеников: более 20 пострадавших

В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия произошла авария с участием пассажирского автобуса, который перевозил учеников профессионально-технического училища в Варбурге. В результате аварии пострадали более 20 человек.

Источник: DW со ссылкой на данные полиции, пишет "Европейская правда"

Детали: Авария произошла на трассе А44. Автобус съехал с дороги и перевернулся на бок возле города Верль, что в 100 километрах к востоку от Дюссельдорфа.

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Фото: dpa

Из-за аварии был перекрыт участок автобана А44. На место происшествия выехали пожарные, а также вылетел спасательный вертолет.

Сначала полиция сообщила, что 21 человек получил легкие ранения и один человек был серьезно травмирован. Позже они уточнили, что 20 человек получили легкие травмы, еще один – серьезные. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Представитель полиции сообщил, что автобус перевозил учеников профессионально-технического училища в Варбурге. Они возвращались из поездки в Англию.

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Причина аварии до сих пор не выяснена.

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