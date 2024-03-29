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Прем’єр Чехії про розкриття проросійських мереж упливу: Це тільки початок

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 березня 2024, 09:22
Прем’єр Чехії про розкриття проросійських мереж упливу: Це тільки початок
Петер Фіала, фото: Getty images

Чеський прем’єр Петер Фіала заявив, що після розкриття у Чехії та Польщі проросійських мереж упливу можна чекати на подальші такі оголошення в інших країнах, бо це тільки початок.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Фіали: "Чехія була на початку всієї цієї операції. Наша робота та зусилля призводять до того, що інші країни Європи розслідують діяльність проросійських шпигунських мереж і поступово приходять до більш серйозних висновків. Одну з них сьогодні оприлюднила, наприклад, Польща. Далі будуть дії в інших країнах".

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Деталі: Фіала у четвер ввечері нагадав у соцмережі Х, що Чехія розкрила проросійську мережу, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.

У цьому контексті Прага оглосила про санкції проти Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.

Він зазначив, що події останніх двох днів є результатом міжнародної співпраці, яку розпочала Прага і яку успішно координує. "Я пишаюся тим, що саме ми показали силу та вміння приймати вчасні та правильні рішення", – зазначив Фіала.

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За даними чеської служби цивільної контррозвідки, мережа працювала з політиками в Польщі, Угорщині, Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах, намагаючись вплинути на вибори до Європарламенту.

За даними ЗМІ, депутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" й кандидат від цієї партії на виборах до Європарламенту Петр Бистрон отримував гроші від проросійської мережі впливу, викритої спецслужбами Європи напередодні.

Теми: ЧехіяРосія
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