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Премьер Чехии о раскрытии пророссийских сетей влияния: Это только начало

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 29 марта 2024, 09:22
Премьер Чехии о раскрытии пророссийских сетей влияния: Это только начало
Петер Фиала, фото: Getty images

Чешский премьер Петер Фиала заявил, что после раскрытия в Чехии и Польше пророссийских сетей влияния можно ждать дальнейших таких объявлений в других странах, потому что это только начало.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Фиалы: "Чехия была в начале всей этой операции. Наша работа и усилия приводят к тому, что другие страны Европы расследуют деятельность пророссийских шпионских сетей и постепенно приходят к более серьезным выводам. Один из них сегодня обнародовала, например, Польша. Далее будут действия в других странах".

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Детали: Фиала в четверг вечером напомнил в соцсети Х, что Чехия раскрыла пророссийскую сеть, которая разрабатывала операцию по распространению российского влияния и подрыва безопасности в Европе.

В этом контексте Прага объявила о санкциях против Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевский сайт правого направления Voice of Europe.

Он отметил, что события последних двух дней являются результатом международного сотрудничества, которое начала Прага и которое успешно координирует. "Я горжусь тем, что именно мы показали силу и умение принимать своевременные и правильные решения", – отметил Фиала.

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По данным чешской службы гражданской контрразведки, сеть работала с политиками в Польше, Венгрии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах, пытаясь повлиять на выборы в Европарламент.

По данным СМИ, депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" и кандидат от этой партии на выборах в Европарламент Петр Бистрон получал деньги от пророссийской сети влияния, разоблаченной спецслужбами Европы накануне.

Темы: ЧехияРосcия
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