6 людей звернулися по медичну допомогу після масованого ракетного обстрілу РФ
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що після масованого ракетного обстрілу по медичну допомогу звернулися 6 людей, серед них одна дитина.
Джерело: Клименко у Telegram
Пряма мова: "Ворог атакував ракетами та дронами енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти, приватні будинки. Загалом під ударом були 10 регіонів. По медичну допомогу одразу після ударів звернулися 6 людей, серед яких – дитина".
Деталі: За словами Клименка, наразі понад 150 рятувальників та 35 спеціалізованих автомобілів ДСНС працюють над ліквідацією наслідків нічних та ранкових ударів Росії.
Зруйновано близько 10 приватних будинків, ще десятки – пошкоджені. Слідчі фіксують злочини РФ, з потерпілими працюють психологи ДСНС та Національної поліції.