6 людей звернулися по медичну допомогу після масованого ракетного обстрілу РФ

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що після масованого ракетного обстрілу по медичну допомогу звернулися 6 людей, серед них одна дитина.

Джерело: Клименко у Telegram

ФОТО: ДСНС ЧЕРКАЩИНИ

Пряма мова: "Ворог атакував ракетами та дронами енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти, приватні будинки. Загалом під ударом були 10 регіонів. По медичну допомогу одразу після ударів звернулися 6 людей, серед яких – дитина".

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ФОТО: ДСНС УКРАЇНИ

Деталі: За словами Клименка, наразі понад 150 рятувальників та 35 спеціалізованих автомобілів ДСНС працюють над ліквідацією наслідків нічних та ранкових ударів Росії.

ФОТО: КЛИМЕНКО

Зруйновано близько 10 приватних будинків, ще десятки – пошкоджені. Слідчі фіксують злочини РФ, з потерпілими працюють психологи ДСНС та Національної поліції.





