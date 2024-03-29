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6 людей звернулися по медичну допомогу після масованого ракетного обстрілу РФ

Анастасія ПроцП'ятниця, 29 березня 2024, 09:42
6 людей звернулися по медичну допомогу після масованого ракетного обстрілу РФ
Фото: ДСНС Черкащини

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що після масованого ракетного обстрілу по медичну допомогу звернулися 6 людей, серед них одна дитина. 

Джерело: Клименко у Telegram

 
ФОТО: ДСНС ЧЕРКАЩИНИ

Пряма мова: "Ворог атакував ракетами та дронами енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти, приватні будинки. Загалом під ударом були 10 регіонів. По медичну допомогу одразу після ударів звернулися 6 людей, серед яких – дитина".

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ФОТО: ДСНС УКРАЇНИ

Деталі: За словами Клименка, наразі понад 150 рятувальників та 35 спеціалізованих автомобілів ДСНС працюють над ліквідацією наслідків нічних та ранкових ударів Росії.

 
ФОТО: КЛИМЕНКО

Зруйновано близько 10 приватних будинків, ще десятки – пошкоджені. Слідчі фіксують злочини РФ, з потерпілими працюють психологи ДСНС та Національної поліції.



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Теми: ДСНСМВСРосіяобстріл
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