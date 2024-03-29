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6 человек обратились за медицинской помощью после массированного ракетного обстрела РФ

Анастасия ПроцПятница, 29 марта 2024, 09:42
6 человек обратились за медицинской помощью после массированного ракетного обстрела РФ
Фото: ГСЧС Черкасской области

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что после массированного ракетного обстрела за медицинской помощью обратились 6 человек, среди них один ребенок. 

Источник: Клименко в Telegram

 
ФОТО: Фото: ГСЧС Черкасской области

Прямая речь: "Враг атаковал ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты, частные дома. Всего под ударом были 10 регионов. За медицинской помощью сразу после ударов обратились 6 человек, среди которых - ребенок".

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ФОТО: ГСЧС УКРАИНЫ

Детали: По словам Клименко, сейчас более 150 спасателей и 35 специализированных автомобилей ГСЧС работают над ликвидацией последствий ночных и утренних ударов России.

 
Фото: Клименко

Разрушено около 10 частных домов, еще десятки - повреждены. Следователи фиксируют преступления РФ, с пострадавшими работают психологи ГСЧС и Национальной полиции.

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Темы: ГСЧСМВДРосcияобстрел
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