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Франківщина, Черкащина, Київщина й Вінниччина: в ОВА розповіли про наслідки атаки

Анастасія ПроцП'ятниця, 29 березня 2024, 10:35
Франківщина, Черкащина, Київщина й Вінниччина: в ОВА розповіли про наслідки атаки
Ілюстраційне фото: Getty Images

Вночі 29 березня окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Франківщині й в обʼєкт енергоінфраструктури на Черкащині. Постраждалих немає. 

Джерело: начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов

Деталі: Також росіяни влучили в приватний будинок на Вінниччині. Уламки ворожих цілей пошкодили будинки на Київщині та Черкащині. 

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Київщина

Кравченко повідомив, що в одній з територіальних громад уламки збитих цілей пошкодили 2 приватних будинки. Посічені стіни, вилетіли вікна, пошкоджена покрівля. В іншій громаді пошкоджено паркан та асфальтовану дорогу. Очільник додав, що об’єкти житлової та критичної інфраструктури не постраждали. Жертв та постраждалих від атаки немає.

Черкащина

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Пряма мова Табурця: "маємо і ракетні влучання по об'єкту енергоінфраструктури. 

Усі служби на місцях. Роботи з ліквідації наслідків тривають".

Деталі: Також через падіння уламків зруйновано нежитлове приміщення.

Вінниччина

Під час масованої ракетної атаки росіяни влучили в приватний будинок. За словами очільника ОВА, ніхто не постраждав.

Івано-Франківська область

Пряма мова Онищук: "Росіяни вкотре здійснили масовану атаку по українських  містах, застосувавши різні типи озброєння. Не оминула загроза і Прикарпаття.

Ціллю ворога став об'єкт критичної сфери. На щастя, обійшлося без жертв".

Теми: Вінницька областьІвано-Франківська областьЧеркаська областьКиївська область
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