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Франковщина, Черкасская, Киевская и Винницкая области: в ОВА рассказали о последствиях атаки

Анастасия ПроцПятница, 29 марта 2024, 10:35
Франковщина, Черкасская, Киевская и Винницкая области: в ОВА рассказали о последствиях атаки
Иллюстрационное фото: Getty Images

Ночью 29 марта оккупанты попали в объект критической инфраструктуры на Франковщине и в объект энергоинфраструктуры в Черкасской области. Пострадавших нет. 

Источник: начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов

Детали: Также россияне попали в частный дом в Винницкой области. Обломки вражеских целей повредили дома в Киевской и Черкасской областях. 

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Киевская область

Кравченко сообщил, что в одной из территориальных общин обломки сбитых целей повредили 2 частных дома. Посечены стены, вылетели окна, повреждена кровля. В другой громаде поврежден забор и асфальтированная дорога. Также глава добавил, что объекты жилой и критической инфраструктуры не пострадали. Жертв и пострадавших от атаки нет.

Черкасская область

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Прямая речь Табурца: "есть и ракетные попадания по объекту энергоинфраструктуры. 

Все службы на местах. Работы по ликвидации последствий продолжаются".

Детали: Также из-за падения обломков разрушено нежилое помещение.

Винницкая область

Во время массированной ракетной атаки россияне попали в частный дом. По словам главы ОГА, никто не пострадал.

Ивано-Франковская область

Прямая речь Онищук: "Россияне в очередной раз осуществили массированную атаку по украинским городам, применив различные типы вооружения. Не обошла угроза и Прикарпатье.

Целью врага стал объект критической сферы. К счастью, обошлось без жертв".

Темы: Винницкая областьИвано-Франковская областьЧеркасская областьКиевская область
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