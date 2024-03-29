Наводила авіабомби на Сумщину: СБУ затримала агентку ФСБ

Правоохоронці затримали жінку, яка допомагала ворогу обстрілювати прикордонну громаду на Сумщині, зокрема із застосуванням керованих авіабомб.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Основними цілями ворога були оборонні позиції ЗСУ у 5-кілометровій зоні поблизу державного кордону України. Щоб виконати завдання, фігурантка мала вистежити локації українських військ, позначити їхні координати на карті та направити відповідний "звіт" окупантам. Передусім вона намагалась виявити опорні укріпрайони та встановити розташування підрозділів Сил оборони".

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Фото: СБУ

Деталі: За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась місцева жителька, яка перейшла на бік ворога у січні 2024 року. Виконуючи завдання куратора, зловмисниця приїжджала на місця зосереджень військових формувань на території Великописарівської громади та приховано фіксувала "потрібні" об’єкти на камеру власного телефону. Зібрані жінкою дані ворог використовував для вогневого ураження.

Повідомляється, що з березня 2024 року Росія збільшила інтенсивність обстрілів прикордоння, зокрема, села Велика Писарівка, тому жінці довелось евакуюватись в інший населений пункт Сумщини. Там вона оформилась як переселенка і планувала за завданням ФСБ надалі збирати розвіддані про Сили оборони.

Правоохоронці затримали колаборантку "на гарячому", коли та намагалася зробити нову розвідувальну вилазку. Під час обшуку у жінки вилучили мобільні телефони, які вона використовувала для спілкування з російським куратором. Наразі слідчі повідомили їй про підозру в державній зраді. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 19 березня президент Володимир Зеленський у вечірньому зведенні повідомив, що тільки з початку березня 2024 року російська авіація скинула майже 200 керованих бомб по прикордонню Сумщини.



