Наводила авиабомбы на Сумскую область: СБУ задержала агента ФСБ

Правоохранители задержали женщину, которая помогала врагу обстреливать пограничную общину на Сумщине, в частности с применением управляемых авиабомб.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Дословно: "Основными целями врага были оборонительные позиции ВСУ в 5-километровой зоне вблизи государственной границы Украины. Чтобы выполнить задание, фигурантка должна была выследить локации украинских войск, обозначить их координаты на карте и направить соответствующий "отчет" оккупантам. Прежде всего она пыталась выявить опорные укрепрайоны и установить расположение подразделений Сил обороны".

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Фото: СБУ

Детали: По данным следствия, вражеской пособницей оказалась местная жительница, которая перешла на сторону врага в январе 2024 года. Выполняя задание куратора, злоумышленница приезжала на места сосредоточения военных формирований на территории Великописаревской общины и скрыто фиксировала "нужные" объекты на камеру собственного телефона. Собранные женщиной данные враг использовал для огневого поражения.

Сообщается, что с марта 2024 года Россия увеличила интенсивность обстрелов приграничья, в частности, села Великая Писаревка, поэтому женщине пришлось эвакуироваться в другой населенный пункт Сумщины. Там она оформилась как переселенка и планировала по заданию ФСБ в дальнейшем собирать разведданные о Силах обороны.

Правоохранители задержали коллаборационистку "на горячем", когда та пыталась сделать новую разведывательную вылазку. Во время обыска у женщины изъяли мобильные телефоны, которые она использовала для общения с российским куратором. Сейчас следователи сообщили ей о подозрении в государственной измене. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

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Напомним: 19 марта президент Владимир Зеленский в вечерней сводке сообщил, что только с начала марта 2024 года российская авиация сбросила почти 200 управляемых бомб по границе Сумщины.