Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Наводила авиабомбы на Сумскую область: СБУ задержала агента ФСБ

Анастасия ПроцПятница, 29 марта 2024, 11:26
Наводила авиабомбы на Сумскую область: СБУ задержала агента ФСБ
Фото: СБУ

Правоохранители задержали женщину, которая помогала врагу обстреливать пограничную общину на Сумщине, в частности с применением управляемых авиабомб. 

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Дословно: "Основными целями врага были оборонительные позиции ВСУ в 5-километровой зоне вблизи государственной границы Украины. Чтобы выполнить задание, фигурантка должна была выследить локации украинских войск, обозначить их координаты на карте и направить соответствующий "отчет" оккупантам. Прежде всего она пыталась выявить опорные укрепрайоны и установить расположение подразделений Сил обороны".

Реклама:
 
Фото: СБУ

Детали: По данным следствия, вражеской пособницей оказалась местная жительница, которая перешла на сторону врага в январе 2024 года. Выполняя задание куратора, злоумышленница приезжала на места сосредоточения военных формирований на территории Великописаревской общины и скрыто фиксировала "нужные" объекты на камеру собственного телефона. Собранные женщиной данные враг использовал для огневого поражения.

Сообщается, что с марта 2024 года Россия увеличила интенсивность обстрелов приграничья, в частности, села Великая Писаревка, поэтому женщине пришлось эвакуироваться в другой населенный пункт Сумщины. Там она оформилась как переселенка и планировала по заданию ФСБ в дальнейшем собирать разведданные о Силах обороны.

Правоохранители задержали коллаборационистку "на горячем", когда та пыталась сделать новую разведывательную вылазку. Во время обыска у женщины изъяли мобильные телефоны, которые она использовала для общения с российским куратором. Сейчас следователи сообщили ей о подозрении в государственной измене. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 19 марта президент Владимир Зеленский в вечерней сводке сообщил, что только с начала марта 2024 года российская авиация сбросила почти 200 управляемых бомб по границе Сумщины.

Темы: Сумская областьСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Зеленский пообещал усилить контроль над онлайн-казино

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Все новости...

Читайте УП В Google News

Сумская область
Почти 180 взрывов за сутки на Сумщине: враг сбрасывал мины и ВОГ
Зеленский осмотрел траншеи, блиндажи и огневые пункты на Сумщине
Россияне в очередной раз атаковали Сумскую область КАБами, НАР, сбрасывали мины
Последние новости
09:37
фотоВ Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
09:34
Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
09:04
В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших
08:31
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
08:12
В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
08:10
Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти
08:00
Минус 710 оккупантов, 30 артсистем и 18 ББМ − потери РФ за сутки
07:52
Белый дом пообещал продолжать искать способы для экстренной помощи Украине
07:36
ПВО уничтожила все 4 "Шахеда", которые атаковали Украину
07:28
видеоНа Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла
Все новости...
Реклама: