З окупованої Херсонщини повернули ще трьох дітей
П'ятниця, 29 березня 2024, 11:48
На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще трьох хлопчиків з тимчасово окупованої Херсонщини.
Джерело: Прокудін у Telegram
Пряма мова: "Це хлопчаки 5-ти, 11-ти та 14-ти років. Батьки дітей самостійно зв'язалися із представниками благодійної організації "Save Ukraine" та попросили допомогти вирватися з пекла окупації".
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Деталі: За словами очільника Херсонської ОВА, наразі на на родини чекає тривала реабілітація та робота з психологами. Вони знаходяться у безпечному місці, де отримують необхідну допомогу.
Також Прокудін зазначив, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 47 дітей із Херсонської області.
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