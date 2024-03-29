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З окупованої Херсонщини повернули ще трьох дітей

Анастасія ПроцП'ятниця, 29 березня 2024, 11:48
З окупованої Херсонщини повернули ще трьох дітей
Ілюстраційне фото: Getty Images

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще трьох хлопчиків з тимчасово окупованої Херсонщини.

Джерело: Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Це хлопчаки 5-ти, 11-ти та 14-ти років. Батьки дітей самостійно зв'язалися із  представниками благодійної організації "Save Ukraine" та попросили допомогти вирватися з пекла окупації". 

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Деталі: За словами очільника Херсонської ОВА, наразі на на родини чекає тривала реабілітація та робота з психологами. Вони знаходяться у безпечному місці, де отримують необхідну допомогу.

Також Прокудін зазначив, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію  вдалось повернути 47 дітей із Херсонської області.



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Теми: Херсонська областьокупаціядіти
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