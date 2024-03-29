С оккупированной Херсонщины вернули еще троих детей

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще трех мальчиков с временно оккупированной Херсонщины.

Источник: Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Это мальчишки 5-ти, 11-ти и 14-ти лет. Родители детей самостоятельно связались с представителями благотворительной организации "Save Ukraine" и попросили помочь вырваться из ада оккупации".

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Детали: По словам главы Херсонской ОВА, сейчас на семьи ждет длительная реабилитация и работа с психологами. Они находятся в безопасном месте, где получают необходимую помощь.

Также Прокудин отметил, что с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 47 детей из Херсонской области.