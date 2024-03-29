Сирський: Під час виходу з Авдіївки у полон потрапили 25 українських військових

Збройні сили та вся держава Україна докладають зусиль, щоб звільнити з російського полону українських військових, які прикривали відхід з Авдіївки.

Джерело: головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова: "На жаль, у ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Це – війна… Російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців.

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Хочу сказати цим солдатам, якщо вони мене почують, їхнім родинам: ми нікого не забули і робимо все, щоб визволити цих військовослужбовців із ворожого полону. До цих зусиль повною мірою залучені як керівництво нашої держави, так і Головне управління розвідки Міністерства оборони та командування Збройних сил".

Деталі: Сирський пояснив, що Сили оборони відвели своїх людей з Авдіївки, тому що ворог мав суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів.

Через постійні бомбардування керованими авіабомбами цілісність української оборони була порушена, що дало можливість противнику поступово просуватись вперед.

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Також негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для української артилерії. Це не дало змоги в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Тож, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, пояснює Сирський, він ухвалив рішення вийти з Авдіївки.

При цьому, за словами головкома, наступ на Авдіївку обернувся для ворога значними втратами. Лише у період з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку російські загарбники втратили: 47186 осіб особового складу, 364 танки, 748 бойових броньованих машин, 248 артилерійських систем, 5 літаків.

Сили оборони України від початку Авдіївської оборонної операції на цьому напрямку взяли у полон 95 російських окупантів.

Що передувало: В лютому 2024 року видання New York Times опублікувало матеріал, в якому стверджeвалося, що "сотні українських військовослужбовців могли потрапити в полон або зникнути безвісти" під час виходу українських військ з Авдіївки.

В угрупованні українських військ "Таврія", коментуючи ці дані, які не відповідають дійсності, заявили, що автори NYT поширили російський наратив без жодного обґрунтування.