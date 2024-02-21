NYT написала про сотні українських полонених під час виходу з Авдіївки, в ЗСУ спростували

Видання New York Times опублікувало матеріал, в якому стверджується, що "сотні українських військовослужбовців могли потрапити в полон або зникнути безвісти" під час виходу українських військ з Авдіївки.

Джерело: New York Times, начальник відділу зв’язків із громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону новин

Деталі: Джерелом такої інформації New York Times вказує "двох солдатів, які знають про відступ українських військ". За їхніми словами, може йтися про 850-1000 солдатів. "Західні офіційні особи заявили, що ця цифра здається точною", - йдеться в публікації.

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В угрупованні українських військ "Таврія", коментуючи ці дані, заявили, що автори New York Times поширили російський наратив без жодного обґрунтування.

Пряма мова Лиховія: "Нас неприємно вразила ця публікація, тому що ми давали свій коментар з цього приводу, який був обгрунтований і здавалося, що все логічно має стати на місця. Але, на жаль, свідомо, чи мимохіть, автори New York Times поширили російський наратив без жодного обґрунтування. Ті джерела, на які вони посилаються, абсолютно не спроможні, тому що немає таких людей і це не фактаж.

Під час завершальної стадії Авдіївської оборонної операції ЗСУ не приховували, не заперечували, що деяка кількість військовослужбовців не вийшла на зв'язок. Вони зниклі без вісти, вони можуть бути полоненими, але частина з них опиняється на нашому боці, які потім виходять на зв'язок і виходять до своїх підрозділів".

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"Заяви російської пропаганди щодо сотень і тисяч полонених є повною дезінформацією, яка нічим не підтверджена".

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