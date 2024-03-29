Сырский: Во время выхода из Авдеевки в плен попали 25 украинских военных

Вооруженные силы и все государство Украина прилагают усилия, чтобы освободить из российского плена украинских военных, которые прикрывали отход из Авдеевки.

Источник: главком ВСУ Александр Сырский в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "К сожалению, в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в российский плен. Это - война... Российские пропагандисты пытаются использовать различные видео с пленными украинскими воинами для дискредитации Сил обороны Украины, психологического давления и распространения паники среди украинцев.

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Хочу сказать этим солдатам, если они меня услышат, их семьям: мы никого не забыли и делаем все, чтобы освободить этих военнослужащих из вражеского плена. К этим усилиям в полной мере привлечены как руководство нашего государства, так и Главное управление разведки Министерства обороны и командование Вооруженных сил".

Детали: Сырский объяснил, что Силы обороны отвели своих людей из Авдеевки, потому что враг имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений.

Из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность украинской обороны была нарушена, что позволило противнику постепенно продвигаться вперед.

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Также негативную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для украинской артиллерии. Это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу. Поэтому, чтобы избежать окружения и сохранить жизни людей, объясняет Сырский, он принял решение выйти из Авдеевки.

При этом, по словам главкома, наступление на Авдеевку обернулось для врага значительными потерями. Только в период с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года на Авдеевском направлении российские захватчики потеряли: 47186 человек личного состава, 364 танка, 748 боевых бронированных машин, 248 артиллерийских систем, 5 самолетов.

Силы обороны Украины с начала Авдеевской оборонительной операции на этом направлении взяли в плен 95 российских оккупантов.

Что предшествовало: В феврале 2024 года издание New York Times опубликовало материал, в котором утверждалось, что "сотни украинских военнослужащих могли попасть в плен или пропасть без вести" во время выхода украинских войск из Авдеевки.

В группировке украинских войск "Таврия", комментируя эти данные, которые не соответствуют действительности, заявили, что авторы NYT распространили российский нарратив без всякого обоснования.