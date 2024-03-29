Дрон-камікадзе атакував цивільну автівку на Нікопольщині, один загиблий – ОВА

Дрон-камікадзе російських загарбників 29 березня поцілив в цивільну автівку в Мирівській громаді Нікопольщини Дніпропетровської області, у результаті чого загинув 39-літній чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "У Мирівській громаді, що на Нікопольщині, ворожий дрон-камікадзе поцілив в автівку".

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Деталі: За його словам, у результаті атаки загинув 39-річний чоловік. Ще один 43-літній чоловік був поранений. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Лисак додав, що у п’ятницю обстріли району тривають від самого ранку.