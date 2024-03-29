Дрон-камикадзе атаковал гражданскую машину на Никопольщине, один погибший - ОВА
Пятница, 29 марта 2024, 11:57
Дрон-камикадзе российских захватчиков 29 марта попал в гражданскую машину в Мировской громаде Никопольского района Днепропетровской области, в результате чего погиб 39-летний мужчина.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "В Мировской громаде, что на Никопольщине, вражеский дрон-камикадзе попал в машину".
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Детали: По его словам, в результате атаки погиб 39-летний мужчина. Еще один 43-летний мужчина был ранен. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Лысак добавил, что в пятницу обстрелы района продолжаются с самого утра.