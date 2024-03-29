Україна повернула тіла ще 121 полеглого воїна
П'ятниця, 29 березня 2024, 12:00
За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 121 полеглого оборонця.
Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Деталі: Зокрема вдалося репатріювати 12 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох захисників із Запорізького напрямку.
Реклама:
Вказано, що Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
Після ідентифікації тіла українських захисників передадуть родинам для гідного поховання.