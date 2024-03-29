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Україна повернула тіла ще 121 полеглого воїна

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 березня 2024, 12:00
Україна повернула тіла ще 121 полеглого воїна
фото з ТГ Координаційного штабу

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 121 полеглого оборонця.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: Зокрема вдалося репатріювати 12 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох захисників із Запорізького напрямку.

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Вказано, що Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла українських захисників передадуть родинам для гідного поховання.

Теми: війна
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