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Украина вернула тела еще 121 павшего воина

Валентина РоманенкоПятница, 29 марта 2024, 12:00
Украина вернула тела еще 121 павшего воина
фото с ТГ Координационного штаба

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 121 павшего защитника.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: В частности, удалось репатриировать 12 тел защитников, воевавших на Луганском направлении, 107 павших воинов с Донецкого направления и двух защитников с Запорожского направления.

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Указано, что Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела украинских защитников передадут семьям для достойного захоронения.

Темы: война
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