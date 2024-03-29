Украина вернула тела еще 121 павшего воина
Пятница, 29 марта 2024, 12:00
По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 121 павшего защитника.
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Детали: В частности, удалось репатриировать 12 тел защитников, воевавших на Луганском направлении, 107 павших воинов с Донецкого направления и двух защитников с Запорожского направления.
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Указано, что Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.
После идентификации тела украинских защитников передадут семьям для достойного захоронения.