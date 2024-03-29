"Поляки платять високу ціну": Туск прокоментував суперечки з Україною

У інтерв’ю виданню Gazeta Wyborcza прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи аграрну та торговельну політики щодо України на тлі повномасштабного вторгнення Росії, сказав, що й "поляки платять високу ціну".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Gazeta Wyborcza

Деталі: Туск сказав, що є, "мабуть, найбільш проукраїнським політиком у Європі".

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"Але я відповідальний за своїх громадян. Як прем'єр-міністр Польщі я повинен захищати основні інтереси Польщі", – зазначив Дональд Туск.

"Поляки платять високу ціну. Ніхто не може конкурувати з Польщею, коли йдеться про підтримку України… Ми хочемо допомогти Україні, чим можемо.

Але на останньому саміті Європейської ради я стверджував, що ідея вільної торгівлі з Україною має бути перероблена. Я хочу чесної угоди з Україною з цього приводу", – стверджував Туск.

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Нагадаємо, у середу посли країн Європейського Союзу досягли домовленості про продовження безмитної торгівлі з Україною – з нововведеннями, невигідними для Києва.

У четвер Туск після зустрічі з прем'єр-міністром України повідомив, що дві держави просунулися на крок вперед у питаннях, які є предметом суперечки.

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