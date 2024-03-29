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"Поляки платят высокую цену": Туск прокомментировал споры с Украиной

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 29 марта 2024, 13:23
Поляки платят высокую цену: Туск прокомментировал споры с Украиной
Премьер-министр Польши Дональд Туск, фото: Getty Images

В интервью изданию Gazeta Wyborcza премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя аграрную и торговую политики в отношении Украины на фоне полномасштабного вторжения России, сказал, что и "поляки платят высокую цену".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Gazeta Wyborcza

Детали: Туск сказал, что является, "пожалуй, самым проукраинским политиком в Европе".

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"Но я несу ответственность за своих граждан. Как премьер-министр Польши, я должен защищать основные интересы Польши", – отметил Дональд Туск.

"Поляки платят высокую цену. Никто не может конкурировать с Польшей, когда речь идет о поддержке Украины... Мы хотим помочь Украине, чем можем. Но на последнем саммите Европейского совета я утверждал, что идея свободной торговли с Украиной должна быть переработана. Я хочу честного соглашения с Украиной по этому вопросу", – утверждал Туск.

Напомним, в среду послы стран Европейского Союза достигли договоренности о продлении беспошлинной торговли с Украиной – с нововведениями, невыгодными для Киева.

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В четверг Туск после встречи с премьер-министром Украины сообщил, что два государства продвинулись на шаг вперед в вопросах, которые являются предметом спора.

Читайте также о том, как на переговорах в Варшаве польский чиновник сорвал компромисс с Украиной.

Темы: ПольшаУкраинаторговля
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