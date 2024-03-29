Зеленський звільнив посла України у Молдові

Президент Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади посла України в Молдові. Він працював на цій посаді з початку 2020 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на указ 29 березня опублікував Офіс президента

Деталі: "Звільнити Шевченка Марка Олександровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Молдова", – йдеться у документі.

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Ім’я наступника Шевченка ще невідоме.

Марко Шевченко почав роботу послом у Молдові з кінця лютого 2020 року.

До нього послом з 2015 року був Іван Гнатишин, указ про його звільнення підписав ще попередній президент Петро Порошенко у квітні 2019 року. Відтоді понад пів року Україна не мала посла у Кишиневі.

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Нагадаємо, заміна послів після декількох років роботи в одній країні є стандартною дипломатичною практикою. Вважається, що ротація допомагає послу "не зростися" з країною перебування і не втрачати зв’язок з власною столицею, інтереси якої дипломат і має представляти (детально про це – у статті Чому Зеленський звільняє ефективних послів України).