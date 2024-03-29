Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский уволил посла Украины в Молдове

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 29 марта 2024, 13:53
Зеленский уволил посла Украины в Молдове
Марко Шевченко, фото: посольство Украины в Республике Молдова

Президент Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдове. Он работал на этой должности с начала 2020 года. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на указ 29 марта опубликовал Офис президента

Детали: "Уволить Шевченко Марка Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова", – говорится в документе.

Реклама:

Имя преемника Шевченко еще неизвестно.

Марк Шевченко начал работу послом в Молдове с конца февраля 2020 года.

До него послом с 2015 года был Иван Гнатышин, указ о его увольнении подписал еще предыдущий президент Петр Порошенко в апреле 2019 года. С тех пор более полугода Украина не имела посла в Кишиневе.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, замена послов после нескольких лет работы в одной стране является стандартной дипломатической практикой. Считается, что ротация помогает послу "не срастись" со страной пребывания и не терять связь с собственной столицей, интересы которой дипломат и должен представлять (подробно об этом – в статье Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины).

Темы: МолдоваЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Зеленский пообещал усилить контроль над онлайн-казино

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Все новости...

Читайте УП В Google News

Молдова
В Молдове предупредили о возможных провокациях РФ в непризнанном Приднестровье 
Более 50% жителей Молдовы за заморозку войны в Украине и территориальные уступки РФ — опрос
Решение саммита ЕС по Украине и Молдове может осложниться из-за прогресса Боснии — СМИ
Последние новости
09:59
Группа ДТЭК потеряла 80% генерирующих мощностей после атак россиян
09:58
В Румынии предлагают разрешить войскам защищать своих граждан за рубежом
09:56
В немецком порту задержали российское судно с ядерным топливом для АЭС США
09:37
фотоВ Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
09:34
Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
09:04
В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших
08:31
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
08:12
В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
08:10
Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти
08:00
Минус 710 оккупантов, 30 артсистем и 18 ББМ − потери РФ за сутки
Все новости...
Реклама: