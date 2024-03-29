Зеленский уволил посла Украины в Молдове

Президент Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдове. Он работал на этой должности с начала 2020 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на указ 29 марта опубликовал Офис президента

Детали: "Уволить Шевченко Марка Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова", – говорится в документе.

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Имя преемника Шевченко еще неизвестно.

Марк Шевченко начал работу послом в Молдове с конца февраля 2020 года.

До него послом с 2015 года был Иван Гнатышин, указ о его увольнении подписал еще предыдущий президент Петр Порошенко в апреле 2019 года. С тех пор более полугода Украина не имела посла в Кишиневе.

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Напомним, замена послов после нескольких лет работы в одной стране является стандартной дипломатической практикой. Считается, что ротация помогает послу "не срастись" со страной пребывания и не терять связь с собственной столицей, интересы которой дипломат и должен представлять (подробно об этом – в статье Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины).