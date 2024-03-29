На Харківщині сапери знешкодили російську авіабомбу
П'ятниця, 29 березня 2024, 15:11
Піротехніки ДСНС вилучили та знищили ворожу авіабомбу ОФАБ-250 на Харківщині.
Джерело: Головне управління ДСНС України у Харківській області у Facebook
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Дослівно: "Напередодні після чергового обстрілу російською армією прикордонного села Руська Лозова на городі біля одного з будинків виявлено ворожу осколково-фугасну авіабомбу - ОФАБ-250.
Якби така 250-кілограмова бомба здетонувала, суттєвих руйнувань зазнали би будинки мирних мешканців, а найстрашніше - вона могла забрати життя людей чи травмувати їх".
Деталі: Повідомляється, що правоохоронці перекрили рух та разом з рятувальниками евакуювали мешканців прилеглих територій.
ВІДЕО ДНЯ
Сапери ДСНС вилучили авіабомбу, транспортували до місця ліквідації та знешкодили.