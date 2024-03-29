На Харьковщине саперы обезвредили российскую авиабомбу

Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили вражескую авиабомбу ОФАБ-250 на Харьковщине.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области в Facebook

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Дословно: "Накануне после очередного обстрела российской армией пограничного села Русская Лозовая на огороде возле одного из домов обнаружена вражеская осколочно-фугасная авиабомба - ОФАБ-250.

Фото: ГСЧС Харьковщины

Если бы такая 250-килограммовая бомба сдетонировала, существенные разрушения понесли бы дома мирных жителей, а самое страшное - она могла унести жизни людей или травмировать их".

Фото: ГСЧС Харьковщины

Детали: Сообщается, что правоохранители перекрыли движение и вместе со спасателями эвакуировали жителей близлежащих территорий.

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Саперы ГСЧС изъяли авиабомбу, транспортировали к месту ликвидации и обезвредили.





