На Харьковщине саперы обезвредили российскую авиабомбу
Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили вражескую авиабомбу ОФАБ-250 на Харьковщине.
Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области в Facebook
Дословно: "Накануне после очередного обстрела российской армией пограничного села Русская Лозовая на огороде возле одного из домов обнаружена вражеская осколочно-фугасная авиабомба - ОФАБ-250.
Если бы такая 250-килограммовая бомба сдетонировала, существенные разрушения понесли бы дома мирных жителей, а самое страшное - она могла унести жизни людей или травмировать их".
Детали: Сообщается, что правоохранители перекрыли движение и вместе со спасателями эвакуировали жителей близлежащих территорий.
Саперы ГСЧС изъяли авиабомбу, транспортировали к месту ликвидации и обезвредили.