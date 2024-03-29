Росія вдарила двома ракетами по Одесі. Їх збили, але уламки впали на цивільних
Росія вдень 29 березня вдарила по Одесі двома керованими авіаційними ракетами, які вдалося збити.
Джерело: повідомлення керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, Сил оборони півдня України, Повітряного командування "Південь"
Пряма мова Кіпера: "Силами протиповітряної оборони обидві цілі було збито. В деяких районах міста зафіксовано падіння уламків. Травмовано 15-річну дитину, її госпіталізовано".
Деталі: Пізніше керівник ОВА повідомив, що в наслідок ракетного удару є троє постраждалих, яких госпіталізували до медзакладів. "Двоє з них - діти 15 та 10 років. Люди травмувалися внаслідок падіння уламків. Всі поранення легкі, загрози життю, на щастя, немає", - написав Кіпер.
Повітряне командування "Південь" повідомило, що ворог атакував Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з акваторії Чорного моря.