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Росія вдарила двома ракетами по Одесі. Їх збили, але уламки впали на цивільних

Олександр ШумілінП'ятниця, 29 березня 2024, 15:33
Росія вдарила двома ракетами по Одесі. Їх збили, але уламки впали на цивільних
Фото: Сили оборони півдня України

Росія вдень 29 березня вдарила по Одесі двома керованими авіаційними ракетами, які вдалося збити.

Джерело: повідомлення керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, Сил оборони півдня України, Повітряного командування "Південь"  

Пряма мова Кіпера: "Силами протиповітряної оборони обидві цілі було збито. В деяких районах міста зафіксовано падіння уламків. Травмовано 15-річну дитину, її госпіталізовано".

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Деталі: Пізніше керівник ОВА повідомив, що в наслідок ракетного удару є троє постраждалих, яких госпіталізували до медзакладів. "Двоє з них - діти 15 та 10 років. Люди травмувалися внаслідок падіння уламків. Всі поранення легкі, загрози життю, на щастя, немає", - написав Кіпер.

Повітряне командування "Південь" повідомило, що ворог атакував Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з акваторії Чорного моря. 

Теми: ОдесаРосія
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