Россия ударила двумя ракетами по Одессе. Их сбили, но обломки упали на гражданских

Россия днем 29 марта ударила по Одессе двумя управляемыми авиационными ракетами, которые удалось сбить.

Источник: сообщение руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, Сил обороны юга Украины, Воздушного командования "Юг"

Прямая речь Кипера: "Силами противовоздушной обороны обе цели были сбиты. В некоторых районах города зафиксировано падение обломков. Травмирован 15-летний ребенок, он госпитализирован".

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Детали: Позже руководитель ОВА сообщил, что в результате ракетного удара есть трое пострадавших, которых госпитализировали в медучреждения. "Двое из них - дети 15 и 10 лет. Люди травмировались в результате падения обломков. Все ранения легкие, угрозы жизни, к счастью, нет", - написал Кипер.

Позже Воздушное командование "Юг" сообщило, что враг атаковал Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из акватории Черного моря.