На Херсонщині тракторист підірвався на російській міні

На Херсонщині чоловік на тракторі наїхав на міну, яку залишила російська армія, та підірвався.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Під час виконання польових робіт поблизу села Тополине тракторист наїхав на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації техніка загорілася. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого 50-річного чоловіка".

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Деталі: Повідомляється, що близько 60% херсонських полів – потенційно заміновані. Працювати безпечно лише на тих землях, які обстежили сапери, додав Прокудін.