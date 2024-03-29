На Херсонщине тракторист подорвался на российской мине

На Херсонщине мужчина на тракторе наехал на мину, которую оставила российская армия, и подорвался.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Во время выполнения полевых работ вблизи села Тополиное тракторист наехал на взрывоопасный предмет. В результате детонации техника загорелась. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего 50-летнего мужчины".

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Детали: Сообщается, что около 60% херсонских полей - потенциально заминированы. Работать безопасно только на тех землях, которые обследовали саперы, добавил Прокудин.





