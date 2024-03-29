ЗМІ: Російський безпілотник пролетів 23 кілометри над Румунією перед падінням

Російський безпілотник 28 березня близько 20:00 ввечері впав на Великому острові Бреїла, до цього пролетівши 23 кілометри над територією Румунії.

Джерело: "Європейська правда"; HotNews.ro з посиланням на debraila.ro

Деталі: За даними ЗМІ, перед падінням безпілотник пролетів 23 кілометри над територією Румунії. Хоча зазначають, що його походження з'ясовують, на уламках можна побачити російське маркування, схоже на те, що нанесене на "Шахед".

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В іншому матеріалі HotNews.ro йдеться, що кратер, який утворився внаслідок падіння дрона, має діаметр близько чотирьох метрів і його видно з повітря.

Влада отримала повідомлення про падіння безпілотника близько 21:45 у четвер ввечері. Відтоді територію оточили правоохоронці. Свідки кажуть, що при падінні дрона було чутно гучний вибух.

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Нагадаємо, раніше у п’ятницю Міністерство оборони Румунії повідомило, що на румунській території знайшли фрагменти, схожі на дрон, поблизу річки Дунай і кордону з Україною.

ЗМІ повідомили, що уламки знайшли за 12 км від міста Бреїла. Падіння дрона, за повідомленням, супроводжувалося гучним ударом.

За даними джерел, це був російський дрон, який мав атакувати українські порти на Дунаї і, швидше за все, у нього відмовила система наведення GPS.

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку сказав, що спілкувався з міністром оборони з приводу падіння дрона на румунській території біля кордону з Україною та що його походження ще має підтвердити розслідування.