СМИ: Российский беспилотник пролетел 23 километра над Румынией перед падением
Российский беспилотник 28 марта около 20:00 вечером упал на Большом острове Бреила, до этого пролетев 23 километра над территорией Румынии.
Источник: "Европейская правда"; HotNews.ro со ссылкой на debraila.ro
Детали: По данным СМИ, перед падением беспилотник пролетел 23 км над территорией Румынии. Хотя отмечают, что его происхождение выясняют, на обломках можно увидеть российскую маркировку, похожую на ту, что нанесена на "Шахед".
В другом материале HotNews.ro говорится, что кратер, образовавшийся в результате падения дрона, имеет диаметр около четырех метров и его видно с воздуха.
Власти получили сообщение о падении беспилотника около 21:45 в четверг вечером. С тех пор территорию оцепили правоохранители. Свидетели говорят, что при падении дрона был слышен громкий взрыв.
Напомним, ранее в пятницу Министерство обороны Румынии сообщило, что на румынской территории нашли фрагменты, похожие на дрон, вблизи реки Дунай и границы с Украиной.
СМИ сообщили, что обломки нашли в 12 км от города Брэила. Падение дрона, по сообщению, сопровождалось громким ударом.
По данным источников, это был российский дрон, который должен был атаковать украинские порты на Дунае и, скорее всего, у него отказала система наведения GPS.
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сказал, что общался с министром обороны по поводу падения дрона на румынской территории у границы с Украиной и что его происхождение еще должно подтвердить расследование.