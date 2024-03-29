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СМИ: Российский беспилотник пролетел 23 километра над Румынией перед падением

Андрей Синявский, Татьяна ОлейникПятница, 29 марта 2024, 18:10
СМИ: Российский беспилотник пролетел 23 километра над Румынией перед падением
Фото - debraila.ro.

Российский беспилотник 28 марта около 20:00 вечером упал на Большом острове Бреила, до этого пролетев 23 километра над территорией Румынии.

Источник: "Европейская правда"; HotNews.ro со ссылкой на debraila.ro

Детали: По данным СМИ, перед падением беспилотник пролетел 23 км над территорией Румынии. Хотя отмечают, что его происхождение выясняют, на обломках можно увидеть российскую маркировку, похожую на ту, что нанесена на "Шахед".

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В другом материале  HotNews.ro говорится, что кратер, образовавшийся в результате падения дрона, имеет диаметр около четырех метров и его видно с воздуха.

Власти получили сообщение о падении беспилотника около 21:45 в четверг вечером. С тех пор территорию оцепили правоохранители. Свидетели говорят, что при падении дрона был слышен громкий взрыв.

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Напомним, ранее в пятницу Министерство обороны Румынии сообщило, что на румынской территории нашли фрагменты, похожие на дрон, вблизи реки Дунай и границы с Украиной.

СМИ сообщили, что обломки нашли в 12 км от города Брэила. Падение дрона, по сообщению, сопровождалось громким ударом.

По данным источников, это был российский дрон, который должен был атаковать украинские порты на Дунае и, скорее всего, у него отказала система наведения GPS.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сказал, что общался с министром обороны по поводу падения дрона на румынской территории у границы с Украиной и что его происхождение еще должно подтвердить расследование.

Темы: Румыниябеспилотники
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